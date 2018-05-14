Молодежь Мурманской области приглашают к участию во всероссийском поэтическом конкурсе, посвященном Великой Отечественной войне

Всероссийский конкурс стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне, проходит в рамках акции «Письма Победы». Ее организатором выступает молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» при поддержке министерства образования и науки Российской Федерации.



Для участия в конкурсе необходимо предоставить организаторам стихотворное произведение собственного сочинения, посвященное Великой Отечественной войне.



Целью поэтического конкурса является сохранение памяти о героических страницах истории России и близких ей стран путем развития интереса к литературному творчеству, выявления и поддержки талантливой молодежи Российской Федерации.



Участниками конкурса могут стать студенты высших и средних учебных заведений Российской Федерации. Для этого необходимо в срок до 18 часов 3 сентября 2018 года направить заявку и видеоматериалы на электронную почту pismapobedy@mail.ru. Максимальное количество произведений от одного автора – два.



Подробная информация о конкурсе и условиях участия в нем размещена на молодежном сайте Мурманской области «Чердак».