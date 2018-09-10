«Молодёжь» не спешит на замену атомных ледоколов - «ветеранов»

Строительство атомного ледокола ЛК-60 «Арктика» снова не укладывается в сроки. Хотя судно должны сдать в мае 2019 года, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтзавод сможет сделать это лишь в конце года, а провести ледовые испытания - в апреле 2020 года. Как пишет «Коммерсант», причина — задержка изготовления паротурбинной установки на Кировском заводе. В результате теперь навигация на Севморпути в начале 2020-х годов зависит от того, удастся ли продлить ресурс реакторов действующих ледоколов «Атомфлота».

Как стало известно «Ъ», входящий в ОСК Балтзавод снова не выдерживает сроки сдачи головного атомного ледокола «Арктика» (серия ЛК-60). Летом 2017 года её уже перенесли указом президента на два года - на май 2019 года, а серийных ЛК-60 «Сибирь» и «Урал» - на 2021 и 2022 годы соответственно.

В Минпромторге не уточнили сроки сдачи «Арктики», но заверили, что масштабная работа и полученный опыт позволяют надеяться на «своевременную» сдачу серийных ЛК-60 и их строят без отставания. Готовность «Сибири» и «Урала» - 46% и 28% соответственно, говорят в ОСК, свои работы Балтзавод ведёт по графикам, но и тут срываются сроки поставки ПТУ. Для «Сибири» срок сорван уже на 17 месяцев, скорее всего, полностью поставка ПТУ не будет завершена в этом году, отметили в ОСК, добавив, что нужно не менее 24 месяцев после поставки и сборки ПТУ до момента сдачи судна заказчику. Но на Кировском заводе утверждают, что по серийным ЛК-60 работа ведётся по графикам, обеспечивающим установленные сроки.

По словам главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, до конца 2020 года определится возможность продлить срок работы реакторов «Ямала», «Таймыра» и «Вайгача» до 2028, 2025 и 2026 годов соответственно. До 2025 года задержки строительства не скажутся на флоте «Атомфлота», считает он, но вопрос в том, хватит ли ледоколов для растущего грузопотока на Севморпути, особенно при увеличении поставок СПГ на восток. Очевидным решением эксперт называет привлечение для вспомогательных функций дизельных ледоколов «Росморпорта».