Молодёжь примеряет кресла сотрудников исполнительных и законодательных органов муниципальной власти

27 июня, в День молодёжи, в Североморске участники акции «Один день в новом месте» смогли почувствовать себя в качестве сотрудников исполнительных и законодательных органов муниципальной власти.

Участницами, решившимися провести день на новом месте в администрации и Совете депутатов ЗАТО г.Североморск, стали Кристина Руджянскене и Анна Кучеренко, ставшие на один день стажерами временно исполняющего обязанности главы ЗАТО Эдуарда Миронова и исполняющей обязанности председателя Совета депутатов ЗАТО Татьяны Сахаровой. Этот необычный для них день начался с совещания, которое провел Эдуард Миронов с сотрудниками отдела молодежи, физкультуры и спорта. На совещании был детально рассмотрен вопрос, как прошло празднование Дня молодежи, разобран каждый этап подготовки и реализации, выставлены оценки. Обсуждалась также подготовка отдела к предстоящему празднованию Дня Военно-морского флота.

После совещания участницы проекта ознакомились с распорядком рабочего дня, должностными обязанностями, алгоритмом принятия решения, делопроизводством и документооборотом.

Во второй половине дня стажеры вместе со своими кураторами приняли участие в эколого-молодёжном субботнике, который состоялся в североморском городском парке. Проект «Один день в новом месте» призван расширить представления молодёжи о различных профессиях. Цель проекта заключается в том, чтобы предоставить возможность молодым людям в возрасте от 14 до 25 лет побывать в различных организациях ЗАТО г.Североморск.

Проект проводится в Североморске второй год. В прошлый раз в нем участвовали 7 человек, в этом году уже - 21.

Организаторам проекта выступает региональное Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям при участии Отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск.