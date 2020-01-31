Молодёжная - коляне выбрали название новой улицы на Комсомольской горке

30 января состоялось пятое заседание Совета депутатов города Колы 6-го созыва под председательством главы города Светланы Чукаревой. В работе Совета также приняли участие глава Кольского района Андрей Малхасян, управляющий делами администрации Кольского района Александр Рудаков и начальник УМИ Кольского района Жанна Челбина

В ходе работы депутаты рассмотрели пять вопросов связанных с законодательством и жилищно-коммунального хозяйства. Один из самых интересных вопросов касался нового элемента улично-дорожной сети г. Кола. Жители частного сектора микрорайона «Юго-восточный», который ещё называют Комсомольская горка, неоднократно озвучивали проблему о том, что к некоторым участкам было просто не подъехать.

Ещё в ноябре прошлого года Управлением городского хозяйства г. Колы был заключён контракт на выполнение инженерных изысканий и разработке проектно-сметной документации на обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям данного микрорайона, объектами дорожной инфраструктуры. При этом был выполнен и комплекс кадастровых работ по формированию и постановке на учет земельных участков, предназначенных для дальнейшего проектирования и непосредственного строительства подъездных путей к данным земельным участкам индивидуальной жилой застройки. На заседании депутаты города Колы как раз и выбрали название для этой улицы, ведущей к участкам многодетных семей.

Среди предложенных на рассмотрение вариантов было много интересных, однако народные избранники сошлись во мнении, что эту улицу стоит назвать «Молодёжная». Ведь именно для молодых семей участки под строительство и выдавались. В результате данное решение было принято единогласно.

Обсудили на заседании Совета депутатов и состав Общественной палаты города Кола. В неё вошли самые достойные жители древнего города, представители общественных организаций и бизнеса, сообщает администрация Кольского района.