Молодёжная хоккейная команда «Мончегорск» дважды одержала победу над дублёрами сыктывкарского «Строителя»

Завершается групповой этап всероссийских соревнований по хоккею с мячом в высшей лиге. Фарм-клуб «Мурмана» – молодёжная команда «Мончегорск» дважды принимала на своей ледовой арене дублёров сыктывкарского «Строителя».

В первом матче хозяева взяли верх над гостями со счётом 8:2. Хет-трик в составе дружины города металлургов оформил Дмитрий Уласевич, дубль – Сергей Сазонов. По одному голу забили Дмитрий Лодыгин, Иван Шарков и Дмитрий Осокин.

Во второй встрече мончегорцы одержали волевую победу над соперником с результатом 4:3. Автором двух голов у заполярных игроков стал Максим Майоров. По одному мячу заколотили в ворота сыктывкарцев Уласевич и Шарков.

С 15 очками подопечные Петра Широкова по-прежнему занимают восьмое место в турнирной таблице. 22 и 23 февраля они будут принимать на своём поле дублёров вятской «Родины».