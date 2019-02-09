Молодёжная команда «Мончегорск» после двух поражений в Архангельске поехала на игры в Красногорск

В очередном туре всероссийских соревнований по хоккею с мячом в высшей лиге фарм-клуб «Мурмана» - молодёжная команда «Мончегорск» дважды встретилась в Архангельске с дублёрами местного «Водника».

Первый матч завершился со счётом 10:4 в пользу хозяев ледовой арены. В составе дружины города металлургов голы забили Максим Майоров, Дмитрий Осокин, Андрей Медведев и Дмитрий Лодыгин.

Во второй игре архангелогородцы победили мончегорцев с «сухим» результатом 5:0.

С 9 очками подопечные Петра Широкова по-прежнему занимают восьмое место в турнирной таблице. Теперь они отправились в Красногорск. Там 11 и 12 февраля они встретятся с дублёрами «Зоркого».