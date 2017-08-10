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Мурманская область. Арктика10.08.17 12:24

Молодёжная саамская вечеринка прошла в Мурманске

В рамках празднования Международного дня коренных народов мира, в мурманском кафе «StartUp» состоялось молодёжное мероприятие «Saami Party». Президент общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов» Елена Яковлева поздравила гостей и участников встречи с праздником на русском и саамском языках.

В рамках деловой части мероприятия эксперт отдела по делам молодёжи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Кристина Заборщикова познакомила гостей «Saami Party» с реализуемыми в нашем регионе молодежными проектами и рассказала о возможности участия в них.

Концертную программу мероприятия открыла участница художественной самодеятельности, мастер национальных ремесел, носительница и пропагандист саамской культуры Марина Гринчук. Марина Вячеславовна яркая и самобытная исполнительница саамских песен - от самобытных луввьт до музыкальных произведений современных саамских авторов, в том числе в стиле рок.

В саамской традиции главным инструментов кроме бубна являлся человеческий голос, звук колокольчика, стук оленьих копытец. Голос Марины Гринчук удивительно тонко передает звуки природы: пение птиц, крики оленей.

Также для гостей кафе «StartUp» прозвучали стихи поэта и музыканта Романа Яковлева, песни под гитару саамского барда Ивана Матрехина и единственного в Мурманской области саамского репера Ярсэма Галкина.

В продолжении «Saami Party» участники смогли познакомится с национальными саамскими костюмами на красочном дефиле. Все наряды предоставлены из личных коллекций Анфисы Агеевой, Домны Хомюк, Анны Сакмаркиной, Анны Сапельниковой и Елены Яковлевой.

Мастера саамского рукоделия из Ловозера, Ревды и Лопарской поделились секретами народного прикладного творчества своего народа на мастер-классах по плетению саамских поясов и плетению из корней.

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