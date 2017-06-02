Молодёжные центры пользуются популярностью среди мурманчан

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска в рамках еженедельного объезда посетили Центр психологической помощи молодежи (переулок Якорный, 10).

– Потребность в подобных клубах очень высока, – прокомментировала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Более 65 тысяч молодых мурманчан, вовлечены в различные молодежные проекты.

Этот центр входит в состав Муниципального бюджетного учреждения молодежной политики «Объединение молодёжных центров и клубов». Это сеть из молодежных центров, которые находятся во всех округах Мурманска.

Специалисты Центра психологической помощи ежедневно проводят занятия по арт-терапии. Для развития творческих навыков используется световой планшет, а также специальный разноцветный песок.

Также в клубе регулярно проводят мастер-классы по рисованию на песке, в которых могут принять участие все желающие. Молодые люди могут воспользоваться и другими современными программами психологической помощи: индивидуальными и групповыми консультациями, тренингами, круглосуточной службой «телефон доверия», также есть отдельная комната для семейных консультаций.

Недавно депутаты городского Совета побывали в Центре развития волонтерского движения, который переехал на новое место. Они посмотрели просторное помещение на улице Ломоносова, дом 17 корпус 1, и оценили качество ремонта.

– Городские власти ведут постоянную работу по развитию молодежных центров и клубов, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Малюк. – Ремонтируются помещения клубов, приобретается новая мебель и оборудование.