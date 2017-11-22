Молодёжные центры пользуются популярностью у молодёжи

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в церемонии открытия обновленного Молодёжного центра творчества и социальной адаптации на ул. Маклакова, 25.

Открытие приурочено ко Дню психолога в России, профессиональному празднику всех отечественных специалистов, работающих в сфере психологии.

В 2017 году было отремонтировано помещение правого крыла Молодежного центра творчества и социальной адаптации. Теперь здесь располагаются кабинеты психологов и специалиста по работе с молодёжью, зал для йоги. Также для Центра закуплена новая мебель, предметы интерьера, техника, оборудование.

- Сделан очередной шаг к осуществлению нашей цели, чтобы практически в каждом микрорайоне города были такие центры, чтобы молодёжь могла заниматься любимым делом, - рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. - Что касается этого центра, здесь мы говорим не только о досуге, есть и психологическая поддержка. В этом центре молодые люди, родители могут пообщаться с психологом, получить консультацию по вопросам воспитания детей. Это очень важно, ведь зачастую, столкнувшись с проблемой, люди даже не знают, куда им идти, чтобы ее обсудить. А в обновленном центре мурманчане могут получить помощь абсолютно бесплатно.

Напомним, в 2015 году после проведения ремонтных работ по модернизации состоялось открытие левого крыла Молодёжного центра творчества и социальной адаптации, где расположены творческие студии, для молодежи от 14 до 30 лет: художественная студия и студия визажа, проводится обучение игре на гитаре, навыкам компьютерной графики и 3D-моделирования.

- Следующим объектом реконструкции станет молодежный центр «Поиск» - там уже начались подготовительные работы. В центр ходит большое количество юных северян, которые занимаются танцами, увлекаются различными направлениями молодежной субкультуры, — рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. - Поэтому в 2018 году мы планируем не просто отремонтировать помещение, но и оснастить его современным оборудованием, чтобы сделать привлекательным для мурманчан.

Программа «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» действует с 2011 года, за это время администрацией города отремонтировано уже 11 молодежных центров, которые расположены во всех трех округах Мурманска.