Молодёжные хоровые коллективы выступят на сцене Мурманского колледжа искусств
24 мая в большом зале Мурманского колледжа искусств состоится праздничный хоровой концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В концерте примут участие учащиеся детских школ искусств Мурманска, Североморска, Колы, Гаджиево, Снежногорска, Сафоново, Североморска-3, а также студенты Мурманского колледжа искусств.
Дирижер хора – заслуженный артист Российской Федерации, преподаватель колледжа искусств Валерий Иванов. Концертмейстер (фортепиано) – преподаватель колледжа Роман Рудометов. Ведущий концерта – директор мурманской детской музыкальной школы № 3 Евгений Исаков.
Произведения «Калина» (русская народная песня), «Катюша» Матвея Блантера, «Гляжу в озера синие» Леонида Афанасьева, «Марш нахимовцев» и «Подмосковные вечера» Василия Соловьева-Седого прозвучат в сопровождении оркестра народных инструментов колледжа (преподаватель – почетный работник культуры Анатолий Гернер).
Солисты Сводного детского хора Мурманской области: Виктория Эннс, Даниил Абдурахманов, Семён Сафаров, Владислава Выходина, Евгения Сушкова и Ирина Бельтюкова.
Вокальные произведения концертной программы разнообразны по характеру, настроению, будут близки и интересны слушателям разного возраста. Это песни о Родине, мире и детстве, дружбе и доброте. В честь знаменательного праздника Дня славянской письменности и культуры будет исполнен «Гимн в честь святых Кирилла и Мефодия» П.И. Чайковского.