Молодёжные команды Ковдорского района примут участие в традиционном спортивном фестивале «К защите Родины готов!»

Завтра, 21 февраля, в Ковдоре стартует спортивный фестиваль допризывной молодежи «К защите Родины готов!», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и Дню защитника Отечества. Его участниками станут команды образовательных организаций, расположенных на территории Ковдорского района (возраст участников команды до 17 лет включительно).

Фестиваль проводится ежегодно уже более десяти лет, он направлен на подготовку молодёжи к службе в рядах Вооруженных Сил России и пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

21 февраля программу фестиваля откроет смотр строя и песни. Также в этот день участники будут соревноваться в подтягивании на высокой перекладине, разборке и сборке ММГ АК-74, знании основ первой медицинской помощи. Команды ответят на вопросы по истории Великой Отечественной войны, пройдут испытания в военизированной эстафете, сдадут нормативы ГТО, а также сразятся в стрельбе из мелкокалиберной винтовки.

22 февраля состоятся соревнования по пешему биатлону с использованием лазерного оборудования, а в бассейне спорткомплекса «Чайка» пройдут соревнования по плаванию (25 метров вольным стилем).

Сильнейшие участники фестиваля примут участие в областных соревнованиях допризывной молодёжи.