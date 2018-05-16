Молодежные команды Мурманской области примут участие в игре-квесте «Антитеррор»

В конце мая в Мурманске на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области состоится игра-квест для студентов и участников молодежных общественных объединений «Антитеррор-2018».



Впервые игра для молодежи «Антитеррор» прошла в Мурманске в октябре 2016 года, инициаторами ее проведения выступили сотрудники отдела информации и общественных связей и Центра противодействия экстремизму УМВД России по Мурманской области совместно с отделом по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Консультационную помощь при подготовке игры оказали представители УФСБ России по Мурманской области.



В 2017 году в Мурманске прошли две игры для молодежи «Антитеррор». Кроме того, в прошлом году подобные мероприятия прошли в Ковдоре, Кандалакше и двух молодежных центрах Мурманска.



Основной целью игры является погружение молодых людей в смоделированные ситуации, связанные с противодействием экстремистским проявлениям и террористическим угрозам. Командам необходимо пройти пять этапов в форме квеста. Оцениваться будут правильные действия молодых людей, в том числе порядок оповещения правоохранительных органов в случае обнаружения подозрительных предметов или людей.



После завершения игры для ее участников состоятся показательные выступления сотрудников полиции.



Участники игры – команды из пяти молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет. Заявки организаторы принимают до 25 мая в оргкомитет на электронную почту mvd51@mvd.gov.ru с пометкой «Заявка на игру». Молодые люди, ранее участвовавшие в играх «Антитеррор-2016» и «Антитеррор-2017», к участию в игре «Антитеррор-2018» не допускаются. Дополнительная информация по тел. 8 (8152) 40-80-91, 8-999-091-60-20.