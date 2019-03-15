Молодёжные объединения Мурманска провели благотворительную акцию «Сердце подскажет»

Во время мероприятия для горожан работали несколько тематических площадок, прошли мастер-классы для взрослых и детей, состоялся централизованный сбор средств в рамках благотворительного проекта «Помоги спасти жизнь ребёнка».

В акции приняли участие представители городских общественных организаций и неравнодушные мурманчане.

– Особенно приятно, что к мероприятиям, призывающим делать добрые дела, присоединилось так много молодежи, – отметила председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Меркушова. – В нашем городе живут замечательные отзывчивые люди, и даже небольшой вклад каждого в итоге превращается в реальную помощь тем, кто в ней нуждается.

Городской проект «Помоги спасти жизнь ребёнка» существует уже более 6 лет. Поддержку получили 183 маленьких мурманчанина.