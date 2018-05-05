«Молодежный движ» собрал в Кандалакше 200 человек

Уже второй год подряд в Кандалакше проходит межрегиональный фестиваль «Молодёжный движ». В этом году в нем приняли участие более 200 человек из Мурманской области, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. Координатором форума был член Общественной палаты Мурманской области Сергей Михеев. В качестве эксперта на одной из площадок выступила член Общественной палаты Российской Федерации и Мурманской области – Юлия Величко. Это уже не первая встреча общественников Мурманской области и молодежи региона.

Программа состояла из дискуссий, в рамках которых приглашенные эксперты рассказывали о роли молодежи в государственном, региональном и муниципальном управлении в современном обществе, волонтёрстве как способе самореализации молодежи и участии молодежи в развитии экономики Мурманской области.

Открытая дискуссия с участниками форума позволила обсудить не только экономические вопросы, но правовые и политические, так как они все находятся в непосредственной зависимости при принятии управленческих решений. Важное внимание уделили и вопросам образования и подготовки специалистов по востребованным направлениям в будущем.

Юлия Величко отметила: «Подобные встречи должны быть традиционными и войти в разряд важности. Это уникальная возможность для молодежи обменяться идеями, опытом, найти единомышленников, а также узнать уникальную информацию от успешных и профессиональных людей».

На протяжении нескольких дней на базе школы №2 для них организовывались тренинги, спортивные и творческие мероприятия, а 1 мая состоялось шествие молодежи по центральной площади города.