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Мурманская область. Арктика16.04.18 15:25

Молодежный форум собрал сотни мурманчан

В гостинично-деловом центре «Арктика» состоялся второй городской молодежный форум «Территория свободного развития». Мероприятие было организовано при поддержке комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска и при участии городской молодежной общественной организации «Мурманский трудовой студенческий союз».

Форум собрал под одной крышей более 200 северян: представителей городской молодежи, которые стремятся к успешному развитию и раскрытию личного потенциала, и специалистов, чья профессиональная деятельность связана с «трудными» подростками.

В рамках форума работало шесть образовательных площадок, темами которых стали творчество, карьера, межличностные отношения, волонтерство, бизнес-партнерство и другие.

— Наши специалисты провели большую работу и выбрали именно те темы для площадок, которые сегодня наиболее востребованы у молодежи, — рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. — В качестве спикеров мы пригласили профессионалов в различных областях — психологов, волонтеров, педагогов, талантливых предпринимателей.

Также на форуме работала ярмарка вакансий и проходила благотворительная акция в рамках проекта «Помоги спасти жизнь ребенка». Северные рукодельницы дарили свои работы любому, кто внес пожертвование через «Доброе сердце» — пластиковый прозрачный бокс для сбора средств в помощь мурманским семьям, в которых дети нуждаются в дорогостоящем лечении или жизненно необходимых лекарствах.

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