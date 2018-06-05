Молодёжный субботник на берегу реки Ваенга

2 июня представители волонтерских организаций Североморска провели субботник на территории автостоянки возле родника в загородном парке.

- На территории ЗАТО есть места, которые не попадают в муниципальные контракты по содержанию и благоустройству города. С одной стороны, они получаются бесхозными, а с другой - пользуются популярностью у жителей, - рассказал заместитель главы ЗАТО Эдуард Миронов. - К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что люди сами и оставляют после себя горы мусора. Мы неоднократно привлекаем к уборке таких территорий молодёжные общественные и волонтерские организации.

Убрав территорию автостоянки, берега реки Ваенга и склоны около моста, ведущие к роднику, волонтеры собрали 18 мешков мусора.

- Спасибо ребятам, не на словах а на деле проявившим любовь к городу, - отмечает Эдуард Миронов. - Убрав эту территорию, ребята, прежде всего, сами не будут мусорить и остановят тех, кто решит это сделать рядом с ними.

Фото Любови ЧЕБАНУ.