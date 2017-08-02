Молодое поколение знакомится с обманом работодателей на собственном опыте

На самых длинных в году каникулах тысячи студентов и школьников пытаются найти летнюю подработку, чтобы накопить на новый смартфон или просто почувствовать себя независимыми от родителей. Рынок неквалифицированного труда в регионе большой, неопытных специалистов предприниматели берут охотно, но не каждый коммерсант готов вознаградить усердие молодых людей. Нередко единственная оценка усилий, которая остается в копилке молодого работника, - это бесценный опыт, порой, отрицательный.

Артур Сержин, будущий айтишник, ученик одного из колледжей Мурманска, решил подзаработать этим летом, но с информационными технологиями его труд оказался никак не связан. Парень, как и большинство студентов, искал временную работу попроще, поэтому решил пойти на хлебопекарню – упаковщиком. Объявление о понравившейся вакансии он нашёл в интернете.

- В объявлении было указано, что требуются упаковщики, - рассказал журналистам «Арктик-ТВ» Артур Сержин. - Была сразу названа зарплата за смену, был график. Меня все устраивало, даже ночные смены.

Рабочий день у парня начинался в 22 вечера, а заканчивался в 8 утра, когда за свежим хлебом приезжают первые микроавтобусы. Каким работником был Артур, сказать сложно, но сам он рассказывает, что честно трудился на предприятии месяц и показывает фотографию своего графика дежурств.

Вот только никаких договоров с предпринимателем он не заключил, надеясь на простую человеческую честность.

Ситуацию редакции прокомментировал руководитель хлебопекарни. У него мнение другое: Артур проходил обучение, а на работу его никто не брал.

- Я не знаю, что он вам там наговорил, - говорит Сергей Сизов, работодатель. - Он заявление о приёме на работу не писал, на работу он трудоустроен не был. Стажировочное обучение он не прошёл, не закончил, сам ушёл.

Артур говорит, что учиться упаковывать нарезанные хлебобулочные изделия целый месяц - это чересчур много, так как труд основан на сноровке и не требует высокой квалификации или особого мастерства. Впрочем, работодатель так не считал и попросил, по словам молодого человека, покинуть рабочее место, при этом оставив без зарплаты.

- Работа была простой, но мастера могли придраться к тому, что мы могли испортить хлеб во время его нарезки или упаковке на упаковочном аппарате, - рассказывает Артур Сержин. – Например, могло зажевать упаковочный материал, что считалось браком. У меня, конечно, был брак, но не такой, чтобы за это не заплатили.

В прокуратуру регулярно обращаются те, кто попал в похожую ситуацию. Но единственный орган правопорядка, который может решить спор между работником и работодателем, это суд. Впрочем, потерпевшему придётся ещё доказать, что он не слонялся на предприятии из угла в угол, а действительно надрывал спину, а уже потом взыскивать зарплату. В случаях, когда работник доказывает свою правоту, руководителю грозят проверки и даже уголовная ответственность.

- За нарушение сроков выплаты заработной платы или выплаты не в полном объёме, руководителю предприятия грозит как административная, так и уголовная ответственность, - сообщил Артём Тила, помощник прокурора Ленинского административного округа г.Мурманска. - Для юридических лиц установлен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Артур честно признается, что по неопытности поступил беспечно, не обговорив с предпринимателем все условия труда: испытательный срок, заработную плату, а главное не настоял на заключении договора.

Родители молодого человека к ситуации отнесли философски - «получил важный жизненный опыт, в следующий раз будет осмотрительнее».