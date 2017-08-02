ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Лагерная жизнь подходит не для всех«Сто человек – по сто рублей» - спасти юного северянина так легко!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.08.17 19:30

Молодое поколение знакомится с обманом работодателей на собственном опыте

На самых длинных в году каникулах тысячи студентов и школьников пытаются найти летнюю подработку, чтобы накопить  на новый смартфон или просто почувствовать себя независимыми от родителей. Рынок неквалифицированного труда в регионе большой, неопытных специалистов предприниматели берут охотно, но не каждый коммерсант готов вознаградить усердие молодых людей. Нередко единственная оценка усилий, которая остается в копилке молодого работника, - это бесценный опыт, порой, отрицательный.

Артур Сержин, будущий айтишник, ученик одного из колледжей Мурманска, решил подзаработать этим летом, но с информационными технологиями его труд оказался никак не связан. Парень, как и большинство студентов,  искал временную работу попроще, поэтому решил пойти на хлебопекарню – упаковщиком. Объявление о понравившейся вакансии он нашёл в интернете.

- В объявлении было указано, что требуются упаковщики,  - рассказал журналистам «Арктик-ТВ» Артур Сержин. - Была сразу названа зарплата за смену, был график. Меня все устраивало, даже ночные смены.

Рабочий день у парня начинался в 22 вечера, а заканчивался в 8 утра, когда за свежим хлебом приезжают первые микроавтобусы. Каким работником был Артур, сказать сложно, но сам он рассказывает, что честно трудился на предприятии месяц и показывает фотографию своего графика дежурств.

Вот только никаких договоров  с предпринимателем он не заключил, надеясь на простую человеческую честность.

Ситуацию редакции прокомментировал руководитель хлебопекарни. У него мнение другое: Артур проходил обучение, а на работу его никто не брал.

- Я не знаю, что он вам там наговорил, - говорит Сергей Сизов, работодатель. - Он заявление о приёме на работу не писал, на работу он трудоустроен не был. Стажировочное обучение он не прошёл, не закончил, сам ушёл.

Артур говорит, что учиться упаковывать нарезанные хлебобулочные изделия целый месяц - это чересчур много, так как труд основан на сноровке и не требует высокой квалификации или особого мастерства. Впрочем, работодатель так не считал и попросил, по словам молодого человека, покинуть рабочее место, при этом оставив без зарплаты.

- Работа была простой, но мастера могли придраться к тому, что мы могли испортить хлеб во время его нарезки или упаковке на упаковочном аппарате, - рассказывает Артур Сержин. – Например, могло зажевать упаковочный материал, что считалось браком.  У меня, конечно, был брак, но не такой, чтобы за это не заплатили.

В прокуратуру регулярно обращаются те, кто попал в похожую ситуацию. Но единственный орган правопорядка, который может  решить спор между работником и работодателем, это суд. Впрочем, потерпевшему придётся ещё доказать, что он не слонялся на предприятии из угла в угол, а действительно надрывал спину, а уже потом взыскивать зарплату. В случаях, когда работник доказывает свою правоту, руководителю грозят проверки и даже уголовная ответственность.

- За нарушение сроков выплаты заработной платы или выплаты не в полном объёме, руководителю предприятия грозит как административная, так и уголовная ответственность, - сообщил Артём Тила, помощник прокурора Ленинского административного округа г.Мурманска. - Для юридических лиц установлен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Артур честно признается, что по неопытности поступил беспечно, не обговорив с предпринимателем  все условия труда: испытательный срок, заработную  плату, а главное не настоял на заключении договора.

Родители молодого человека  к ситуации отнесли философски - «получил важный жизненный опыт, в следующий раз будет осмотрительнее».

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееБольшинство политических партий и общественных объединений в Мурманской области работают в «подполье»
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 520 человек
-Ходят слухи…«Таинственные человечки» что-то ищут в Мурманске
-

Последние комментарии

Павел Петрович
02.08.17 12:44
Не понял!!! Арктический аксакал заявляет, что "указом президента от 27 июня территории Кольского полуострова признаны арктическими, это идёт вразрез с той концепцией, которая была по этому закону пред
Комментарий к новости:Закон об Арктике так и не внесён в Госдуму - Артур Чилингаров
Anatoly
02.08.17 11:42
Что-то с Арктикой всё запутано и на всех уровнях. В ближайшей перспективе изменений в нашей жизни не будет.
Комментарий к новости:Закон об Арктике так и не внесён в Госдуму - Артур Чилингаров
Сэм
01.08.17 13:04
Самородок большой, а казнокрадов с стране ещё больше
Комментарий к новости:Россия стала богаче – старатели Хабаровского края нашли самородок золота весом 10,3 килограмма
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире22:00«Дом образцового содержания». Художественный сериал, 11 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПо трудам и зарплата - всё больше стран в мире могут похвастаться более высоким, чем в России, уровнем оплаты труда-PRO ВалютуКурс евро скаканул вверх почти на 96 копеек, доллара - почти на 74 копейки-PRO ЭнергетикуВ Центральных электрических сетях Колэнерго рассматривают возможности применения беспилотников при обследовании ЛЭП-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 августа-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика