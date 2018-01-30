Молодое пополнение морской пехоты СФ приступило к первому этапу воздушно-десантной подготовки

Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты, а также разведчики мотострелковых соединений сухопутных и береговых войск Северного флота приступили к первому этапу воздушно-десантной подготовки на наземных тренажёрах в зимнем периоде обучения.

К занятиям привлекаются военнослужащие, недавно поступившие на военную службу по контакту, а также проходящие военную службу по призыву. Сначала они изучают характеристики, конструкцию и порядок укладки парашюта. При проведении воздушно-десантной подготовки применяются парашюты трёх типов: Д-6, Д-10 и «Арбалет-2». На универсальном парашютном тренажере военнослужащие отрабатывают практические элементы выхода из летательного аппарата и приземления.

Воздушно-десантной подготовке в соединениях сухопутных и береговых войск СФ уделяется особое внимание, при этом основной упор делается на безопасность её проведения. После теоретических и практических занятий на земле и прохождения системы контроля морские пехотинцы приступят к практическому выполнению прыжков с парашютом.

Военнослужащие будут выполнять десантирование в различном диапазоне высот. Как правило, — от 700 до 800 метров . Прыжки совершаются группами в количестве до 30 человек одновременно с вертолёта Ми-8, самолётов Ан-26 авиабазы объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны СФ.

В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие совершенствуют практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием — автоматом Калашникова АК-74, который закрепляется особым способом, чтобы не мешать в воздухе при управлении парашютом.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в прошлом году военнослужащие сухопутных и береговых войск, специальных подразделений, поисково-спасательных и парашютно-десантных служб и лётного состава морской авиации СФ выполнили план по воздушно-десантной подготовке на 106 процентов.