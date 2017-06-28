Молодое пополнение прибыло на Арктические острова

Более 100 человек призванных Архангельским военным комиссариатом в ходе весенней призывной кампании доставлены самолетом военно-транспортной авиации на архипелаг Новая Земля (Архангельская область) для прохождения военной службы на Центральном полигоне Российской Федерации 12 Главного управления Минобороны России и воинских частях Северного флота.

По прибытию молодого пополнения на Центральный полигон Российской Федерации специально проведены десятки ознакомительных занятий рассказывающих об их месте службы и особенностях в условиях Арктики, показаны объекты инфраструктура военного городка.

На основных объектах призванным в ряды Вооруженных Сил России показали оснащение современной казармы и рассказали о порядке использования стиральных машин, моющих пылесосов, душевых кабин, чайных комнат.

Специалисты вещевой службы провели практические показные занятия с молодым пополнением о том, как и что положено по нормам довольствия, что представляют собой комплекты арктической формы и ВКПО, а также спортивной формы и самое главное, как их носить и в какую погоду что одевать.

В столовой начальник продовольственной службы провёл практическое показное занятие по организации питания военнослужащих на Новой Земле – рассказал и показал, как составляется меню по общевойсковой норме, что они могут участвовать в выборе блюд при составлении меню, продемонстрировали порядок работы линии раздачи, показали порядок выбора блюд и использования салат-бара.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, командование для более быстрой адаптации молодого пополнения уже давно ввело практику проведения подобных занятий по всем направлениям обеспечения и деятельности, что позволяет только-что призванному молодому пополнению освоится.

В ближайшее время молодому пополнению предстоит пройти курс молодого бойца и принять Воинскую Присягу.