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Мурманская область. Арктика19.04.18 16:19

Молодой ученый рассказал студентам МАГУ об исследованиях в Антарктиде

16 апреля в Мурманском арктическом государственном университете состоялась встреча с научным сотрудником МАГУ, членом Русского географического общества, побывавшим в 63 российской антарктической экспедиции, Никитой Михайловичем Куприковым.

Молодой ученый рассказал студентам о том, как проходило само исследование Антарктиды, в частности, изучение степени таяния полос, на которые могут совершать взлет и посадку самолеты, с какими трудностями пришлось столкнуться на пути, а также каких животных и птиц удалось увидеть в живую.

Встреча началась с торжественной передачи флага МАГУ и флага Мурманской области, которые побывали вместе с Никитой Михайловичем в Антарктиде. 

Экспедиция длиною в шесть месяцев началась в Санкт-Петербурге на научном судне «Академик Федоров». Далее через Экватор, минуя Африку (Кейптаун), корабль попал в Антарктиду. В пункт назначения ученый прибыл накануне Нового года, тогда и началась работа над исследованием.

Студентов и преподавателей интересовало, как именно Никите Куприкову удалось попасть в экспедицию. Как оказалось, для того, чтобы побывать в научных целях на самом южном континенте планеты, нужно быть ученым, иметь определенную научную программу, поставленную перед собой задачу и согласованную с ректором заявку.

На своем примере Никита Михайлович показал, что нужно смело идти к поставленной цели, искать и пробовать, так как к своей научной задаче — попасть в Антарктиду — он шел долгие пять лет.

О своей встречи с дикими животными, в частности, императорским пингвином, пингвином Адели, тюленями, буревестником, поморником и капским голубем, молодой ученый рассказывал с юмором. 

«Пингвинов я видел, но ближе, чем на 1000 метров, к ним не приближались, так как запрещено гулять среди них. Поэтому старались уйти в другом направлении, а при появлении их на горизонте даже фотографироваться с ними не хотелось, так как рядом с колониями пингвинов стоял невыносимый шум и гам. На спортивном стадионе болельщики ведут себя тише по сравнению с этими животными! - рассказал Никита Куприков. - А тюленей видели только в бинокль. Только представьте себе тушу, которая медленно и лениво перекатывается с одного бока на другой, при этом страшно рычит, как большой теленок или поросенок!».

Знакомство с местными птицами прошло необычно, поморник умудрился украсть у Никиты Михайловича две шапки. По словам исследователя, это ощущалось как щипание гуся, что довольно-таки неприятно.

«В такой долгой экспедиции, в первую очередь, мне не хватало меда (любого сладкого: шоколадок, конфет), простых кислых яблок и, самое странное, цветов в горшке, то есть простого уюта. Также не хватало обычного отдыха от людей, потому что, когда 24 на 7 находишься с ними, устаешь от такого повышенного общения», - вспоминает Никита Куприков.

Также в своем выступлении молодой ученый упомянул, что гуманитарные исследования плохо развиты, проблемы социального взаимоотношения людей в таких условиях не решаются, хотя это на самом деле необходимо. 

Зрителям, кроме того, были продемонстрированы фото-и видеоматериалы. Гость рассказал об указателе «Знак, с которым все фотографируются».

«Если вы когда-нибудь попадете в Антарктиду, то обязательно присылайте свои фотографии мне в сообщения», - говорит Никита Михайлович.

Встреча с ученым прошла в очень дружелюбной, позитивной атмосфере. Участники получили много интересной информации, связанной с экспедицией в Антарктиду. Хочется верить, что флаг МАГУ побывает там еще раз, но уже вместе с нашими студентами.

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