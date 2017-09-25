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Мурманская область. Арктика25.09.17 07:30

«Молодые & Успешные» - призёр чемпионата мира по кикбоксингу 2015 года Элина Гисмеева выходи на диалог с молодёжью

11 октября состоится встреча с мастером спорта России по кикбоксингу, четырехкратной чемпионкой России по кикбоксингу, призером чемпионата мира по кикбоксингу 2015 года Элиной Гисмеевой, в рамках образовательного проекта «Молодые & Успешные».

«Молодые & Успешные» - это популярный областной образовательный проект, который направлен на вовлечение детей и молодёжи в активную социальную и культурную жизнь, развитие и самореализацию личности, создание социокультурного пространства, способствующего профессиональному самоопределению учащихся образовательных учреждений Мурманской области. В рамках проекта проводятся встречи с успешными людьми, которые помогают учащимся формировать активную гражданскую позицию и способствуют выбору своей будущей профессии, повышению престижа различных специальностей.

11 октября состоится встреча с молодой спортсменкой, которая, несмотря на свой молодой возраст уже стала мастером спорта России по кикбоксингу, четырехкратной чемпионкой России по кикбоксингу, призером чемпионата мира по кикбоксингу 2015 года Гисмеевой Элиной Алмазовной.

Элина расскажет о специфике своего профессионального пути, поделится жизненным опытом и даст ценные советы школьникам и студентам по достижению поставленных целей.

Встреча проходит в виде открытого диалога гостя с публикой, где каждый желающий сможет задать интересующий его вопрос молодой спортсменке.

На встречу приглашаются учащиеся образовательных организаций Мурманской области и студенты профессиональных образовательных организаций. 

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