Молодые лейтенанты приступили к освоению офицерских должностей на Северном флоте

В 2018 году на Северный флот прибыли 570 выпускников военных вузов и военных учебных центров при гражданских учебных заведениях высшего профессионального образования.

Каждый третий лейтенант попал служить в плавсостав надводных и подводных сил. Больше всего молодых офицеров было распределено на должности в объединении ВВС и ПВО Северного флота. В соединения береговых войск и армейского корпуса прибыли около 100 человек.

Молодые лейтенанты были назначены на первичные должности младших офицеров, в основном это — инженеры и командиры групп боевых частей на кораблях и подводных лодках, командиры взводов и иных подразделений в сухопутных и береговых войсках, а также объединении ВВС и ПВО. Лётный и технический состав морской авиации пополнили несколько десятков выпускников военных вузов.

Как сообщает пресс-служба СФ, практически все лейтенанты приняли свои воинские должности в установленный срок и приступили к исполнению служебных обязанностей. За каждым лейтенантом в качестве наставника закреплён опытный старший офицер, который оказывает методическую и практическую помощь молодому специалисту в скорейшем освоении должности и сдаче необходимых зачётов на допуск к самостоятельному управлению личным составом и материальной частью.

Командование Северного флота уделяет пристальное внимание процессу становления молодых офицеров. Для оказания всесторонней помощи и подведения итогов первого этапа службы выпускников 2018 года осенью с ними будут проведены учебно-методические сборы.