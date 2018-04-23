Молодые лидеры Мурманской области поборются за победу в региональном этапе конкурса «Лидер XXI века»

Завтра, 24 апреля, на базе отдыха «Пиренга» (4-й км автодороги Мурманск - Ковдор) стартует очный этап регионального конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений «Лидер XXI века».



В течение двух дней 24 участника из Североморска, Гаджиево, Видяево, Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Кировска, Зеленоборского, Кандалакши и Ковдора будут бороться за звание лучших в номинациях «Лидер/руководитель детского/молодежного общественного объединения (от 14 до 17 лет включительно)», «Лидер молодежного общественного объединения (от 18 до 25 лет включительно)», «Руководитель молодежного общественного объединения (от 18 до 25 лет включительно)». В составе жюри – компетентные специалисты в сфере молодежной политики: общественники, координаторы добровольчества, представители органов власти и победители федерального этапа конкурса «Лидер XXI века».



Участники выступят с самопрезентацией и защитой проекта, продемонстрируют уровень правовых знаний, знаний основ политики государства во всех сферах жизни общества и основных направлений государственной молодежной политики, а также лидерские качества и навыки. Программа конкурса включает в себя различные формы работы, в том числе дискуссии и тренинги.



Победители регионального этапа представят Мурманскую область на федеральном этапе конкурса.



Организатор регионального конкурса - министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Организация-исполнитель - кандалакшский центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония».