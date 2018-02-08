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Мурманская область. Арктика08.02.18 07:20

Молодые люди должны быть уверенными, что государство готово участвовать в их жизни

Мурманская областная Дума направила предложения в проект федерального закона «О молодёжи и государственной молодёжной политике в Российской Федерации».

Региональные парламентарии поддержали концепцию данного закона, но считают, что он нуждается в существенной доработке. В частности, необходимы уточнения целого ряда понятий, таких как «дети» и «специалист по работе с молодёжью». Также областные депутаты полагают, что требуется пояснение, как органы государственной власти должны содействовать формированию органов молодежного самоуправления на базе негосударственных организаций.

Значительной проблемой в сфере реализации государственной молодёжной политики региональные законодатели назвали кадровое обеспечение. Также депутаты уверены, что необходима единая методика для определения объективной ситуации и выявления проблем молодёжи в регионах.

Председатель комитета областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Лариса Круглова отметила, что появление федерального закона «О молодёжи и государственной молодёжной политике» ожидаемо. В мае минувшего года на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ говорилось о разработке единого базового закона.

– Все эти годы, пока я возглавляю профильный комитет и являюсь депутатом, этот вопрос обсуждается на разных уровнях власти и на разных дискуссионных площадках. Сейчас есть лишь разрозненные нормы в законодательных актах, касающиеся в той или иной мере государственной молодёжной политики и молодёжи. Отрадно, что разработчики законопроекта готовы учитывать мнения регионов. Ведь во многих субъектах приняты свои программы, касающиеся молодёжи. Считаю, что должен быть единый общефедеральный документ. Молодёжь – это наше настоящее и будущее. Молодые люди должны быть уверенными, что государство готово участвовать в их жизни, – считает депутат.

 

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