Молодые поэты Кольского Заполярья представят Мурманскую область в финале Межвузовского всероссийского литературного форума «Осиянное слово» им. Н. С. Гумилева

В Мурманске прошел VII фестиваль-форум поэзии, поэтической песни и литературы малых форм «Капитан Грэй», который является региональным этапом Межвузовского всероссийского литературного форума «Осиянное слово» им. Н. С. Гумилева.

Фестиваль традиционно собирает лучших молодых поэтов и прозаиков нашей области и других регионов Северо-Запада. Для них состоялись мастер-классы и семинары по литературному творчеству от членов жюри, в состав которого вместе с поэтом, прозаиком и членом Союза писателей России Алексеем Витаковым вошли заполярные писатели и поэты Дмитрий Коржов, Илья Виноградов, Владимир Трусов, а также Игорь Панасенко и Дарья Высоцкая. Гостями фестиваля стали мончегорские поэты Григорий Сыпко и Виталий Коротаевский, мурманский автор-исполнитель Елена Фомина. С интересными семинарами выступили специалист по ораторскому искусству Владислав Кликунов, а также эксперт–филолог Анна Терехова.

Заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Баранников, торжественно открывая фестиваль, отметил, что литературная работа требует огромной отдачи от автора, но при этом является очень важной и востребованной людьми.

Начинающие поэты и прозаики показали хорошее владение словом и большой творческий потенциал. Членами жюри была отмечена экспрессия, откровенность, свежее поэтическое дыхание в стихах Павла Сурнова и Ольги Стукаловой, мягкий лиризм и поэтические находки Алексея Павлова, интереснейшее развитие фабулы рассказов Юлии Боднарюк, новизна и творческого материала Людмилы Крымовой. Именно эти участники стали лауреатами фестиваля. Вместе с ними права посетить финал всероссийского форума в Переделкино, который состоится 4-6 ноября, удостоили также прозаика Владимира Белошеева и поэта Павла Быченкова. Финальный концерт с участием лауреатов и членов жюри во главе с Алексеем Витаковым прошел в мурманском арт-кафе «Пряности».

Фестиваль проводился при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области, министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и областного отделения Союза писателей России.