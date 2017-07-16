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Мурманская область. Арктика16.07.17 17:10

Молодые северяне проявляют склонность к преступным деяниям и доверчивости

В полицию с заявлением о краже обратился владелец гаражного бокса, расположенного в здании по улице Стеблина в Снежногорске. По его словам, злоумышленник унёс семь аккумуляторных батарей для автомобилей, электроинструменты, набор инструментов, две спортивные сумки. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый в преступлении. Им оказался 20-летний местный житель, ранее судимый. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемого грозит до пяти лет лишения свободы.

А в это время 23-летний житель посёлка Ревда обратился в полицию с заявлением о факте мошенничества. Полицейские в результате опроса потерпевшего выяснили, что накануне молодому человеку на мобильный телефон поступил звонок. Собеседник, представившись сотрудником банка, сообщил заведомо ложные сведения об одобрении на выдачу кредита. «Сотрудник», под предлогом внесения страховых взносов, убедил молодого человека пройти к ближайшему банкомату и совершить банковскую операцию. После списания денежных средств, в сумме 12 тысяч 500 рублей, связь со злоумышленником прервалась.

Северянин понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

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