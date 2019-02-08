Молодые северяне стали героями «фильма» о воровстве в супермаркете Кандалакши

В минувшие выходные в дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» обратилась заведующая одного из супермаркетов города с заявлением о хищении продуктов питания. По её словам, ущерб, причиненный предприятию, составил более 4-х тысяч рублей.

По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. При просмотре камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах, сотрудники выяснили, что в помещение магазина зашли двое молодых людей, и воспользовавшись тем, что их действия незаметны для окружающих, взяли с прилавка продукты питания (мясные и молочные продукты), а затем направились к выходу. Действия молодых людей были замечены сотрудником магазина.

При выходе из торговой точки злоумышленникам предложили вернуть украденное, на что те ответили отказом. Затем заведующая магазином позвонила в полицию, а правонарушителям предложила дождаться приезда правоохранителей.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции, где они сознались в содеянном и рассказали правоохранителям что украденные продукты планировали продать. Похищенные продукты питания изъяты в момент задержания.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, следователем МО МВД России «Кандалакшский» по факту хищения продуктов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.