Молодые специалисты филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго» прошли обучение в Арктическом университете Норвегии

Свою квалификацию они повысили в Объединенной зимней школе по обработке и анализу данных численными методами.

Инженер Северных электрических сетей «Колэнерго» Ксения Туркова и специалист учебно-тренингового образовательного центра Валерия Закирова, являющиеся также магистрами направления «Электроэнергетика и электротехника» Мурманского государственного технического университета, приняли участие в совместном международном проекте «Объединенная зимняя школа по обработке и анализу данных численными методами» для студентов инженерных специальностей и молодых ученых.

Обучение в Международной зимней школе, для участия в котором молодые энергетики успешно прошли конкурсный отбор, было организовано в Арктическом университете Норвегии в городе Тромсё.

Основной обучения стало ознакомление с зарубежным опытом по исследованию численных методов для решения инженерных, исследовательских задач, а также с современным программным обеспечением для анализа, моделирования и представления данных.

«Это одна из тех уникальных возможностей, когда наши молодые специалисты могут непосредственно ознакомиться с научным опытом северных соседей, использовать его для профессионального роста, для повышения эффективности своей работы», - прокомментировала начальник учебно-тренингового образовательного центра подготовки персонала «Колэнерго» Наталья Иванникова.

Проект «Объединённая зимняя школа» реализуется в рамках региональной программы грантов «Баренц плюс» для учреждений высшего образования, входящих в Баренц-регион областей Норвегии и России.