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Мурманская область. Арктика06.02.20 14:29

Молодые учёные КНЦ представили свои исследования

На встрече молодые специалисты рассказали о своем жизненном пути, научных изысканиях и проектах, которые укрепляют и наращивают научный и технический потенциал Кольского научного центра.

Так, старший научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Захар Слуковский получил грант Российского научного фонда за работы по экологической оценке и прогнозу устойчивого функционирования водных экосистем урбанизированных территорий в Арктической зоне. Он рассказал о своей работе по мониторингу состояния рек и озёр Мурманской области, направленной на сохранение и восстановление водных ресурсов Кольского полуострова. Молодой ученый переехал в Мурманскую область из Петрозаводска вместе с супругой, которая также работает в Кольском научном центре – разрабатывает технологии по восстановлению почв после техногенных загрязнений.

Апатиты стали новым домом для ещё одного молодого исследователя, выпускника Санкт-Петербургского государственного университета Никиты Цветова, получившего грант Президента Российской Федерации за разработку новых методов извлечения биологически активных соединений из растительного сырья. Его исследования актуальны для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.

Галина Калашникова, получившая международный грант ЮНЕСКО по программе «Зеленая химия для жизни», и Глеб Самбуров, чья разработка удостоена золотой медали 75-й Международной технической ярмарки в Болгарии, занимаются разработкой и применением титаносиликатов. Эти природоподобные соединения применяются для очистки воды от тяжёлых металлов, очистки жидких ядерных отходов, а также имеют доказанное медицинское применение.

В год 90-летия Кольского научного центра молодые и талантливые учёные Заполярья доказывают, что у российской науки есть достойные наследники.

Уже завтра, 7 февраля, в Апатитах в рамках празднования юбилея научного центра начинаются мероприятия, посвященные Дню российской науки. В 11 часов во Дворце культуры им. Егорова В.К. начнётся VII конференция научных обществ Мурманской области, а в 17.00 там же состоится торжественное заседание, посвященное Дню российской науки.

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