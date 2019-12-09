Молодые учёные Кольского научного центра и выпускник МГТУ получат гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на развитие своих проектов

Конкурсы, проводимые Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, структурированы таким образом, что позволяют получать поэтапную финансовую поддержку инновационных проектов на всех стадиях жизненного цикла.

Конкурсы в блоке «УМНИК» (первый/начальный уровень финансирования по программам фонда) проводятся ежегодно и позволяют выявить инновационные проекты с максимальным перспективным потенциалом практического применения. Победители конкурса получают стартовый грант от фонда в сумме до 500 тысяч рублей для завершения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создания прототипа и оформления прав на интеллектуальную собственность.

В рамках проведения регионального этапа конкурса «УМНИК» в 2019 году в Мурманской области фондом определены два победителя, которые получат гранты по 500 тысяч рублей.

Это сотрудники ФИЦ Кольский научный центр РАН Анна Цырятьева с проектом «Разработка фотокаталитических цементных материалов с повышенной прочностью с использованием титаносиликатных отходов» (направление «Новые материалы и химические технологии») и Елена Янишевская с проектом «Разработка биогидрометаллургической технологии для переработки медно-никелевых руд объектов Мурманской области» (направление «Биотехнологии»).

Кроме того, в текущем году фондом проводился отдельный целевой конкурс «УМНИК» в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». Выпускник Мурманского государственного технического университета Кирилл Давлетдинов вошёл в число победителей федерального финала. На развитие своего проекта «Разработка костюма виртуальной реальности без использования камер и сторонних датчиков» (площадка «УМНИК – VR») он также получит грант в сумме 500 тысяч рублей.