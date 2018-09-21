Молодые угонщики из Мурманска решили освоить профессии взломщика и вора в посёлке Зеленоборский

В дежурную часть полиции с заявлением о краже имущества из частного дома обратилась жительница посёлка Зеленоборский. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшую и выяснили, что она пришла в принадлежащий ей частный дом, расположенный на улице Парковая, и обнаружила входную дверь взломанной, на крыльце лежит топор.

Осмотрев комнаты, женщина выяснила, что неизвестные похитили два DVD-проигрывателя, телевизор, гитару и часы. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 15 тысяч рублей.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», стражи порядка изъяли с места происшествия орудие взлома, отпечатки пальцев рук, также опросили возможных свидетелей происшествия. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершили безработные жители Мурманска. Молодых людей задержали.

Они сознались в совершении преступления и рассказали, что в посёлок приехали на автомобиле, который ранее угнали в одном из городов Мурманской области. Угнанную машину они оставили в лесополосе на окраине посёлка и пошли прогуляться. Внимание злоумышленников привлёк дом, стоящий на окраине населённого пункта. Воспользовавшись тёмным временем суток, приятели проникли в дом. Оказавшись в помещении, они совершили хищение имущества, перенесли и погрузили вещи в машину, а впоследствии продали.

По фактам кражи и угона автотранспорта возбуждены уголовные дела. о по ч. 3 ст. 158 УК РФ. За содеянное ранее не судимых ранее мурманчан может ожидать наказание в виде нескольких лет лишения свободы.