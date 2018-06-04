Молодые воины Северного флота присягнули на верность Родине

На Беломорской военно-морской базе Северного флота 15 военнослужащих по призыву были приведены к Военной присяге в расположении дивизиона зенитного ракетного полка Кольской дивизии противовоздушной обороны. Слова клятвы защитника Родины недавние новобранцы, прошедшие курс молодого бойца, произнесли на плацу при общем построении части.

На торжественной церемонии приведения к Военной присяге молодого пополнения присутствовали родители молодых воинов. Родственники военнослужащих по призыву с гордостью отметили, как повзрослели и возмужали их сыновья. Родители пожелали сыновьям здоровья, удачи, мужества и успехов в ратном труде.

Как сообщает пресс-служба СФ, по мнению командования части, нынешнее поколение новобранцев физически и психологически подготовлены к военной службе. Около четверти призывников имеют высшее образование, а проведённое анкетирование показало, что молодые солдаты шли на военную службу с желанием. Им предстоит непростая служба по защите Кольского Заполярья. Впереди - изучение своих военно-учетных специальностей, совершенствование умений и навыков.