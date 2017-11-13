Молодым везде у нас дорога, или Полицейскими задержан несовершеннолетний, управлявший автомобилем отца

В полицию Мурманска 11 ноября около 20.33 поступило сообщение от жителя областного центра о том, что неизвестное лицо похитило принадлежащий его отцу автомобиль «Субару Форестер». Владелец машины в городе отсутствует, в связи с чем в полицию обратился его сын.

В целях установления местонахождения транспортного средства в областном центре был введён план «Перехват». В результате полученной на розыск ориентировки нарядом ОБ ППС автомобиль был остановлен в районе дома № 95 на Кольском проспекте. В салоне автомобиля находились четверо подростков возраста 13-14 лет, несовершеннолетний водитель, управлявший транспортным средством, с места происшествия скрылся. Находящиеся в автомобиле подростки пояснили полицейским, что автомобилем управлял их 14-летний знакомый, который взял ключи от автомобиля отца, чтобы покатать их по городу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.