Молоко промаркируют летом 2020 года

Правительство РФ установило срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции - 1 июня 2020 года.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Российские производители с июля 2018 года оформляют электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) на животноводческую продукцию в системе «Меркурий». Для ряда товаров это требование было отложено. С 1 ноября 2019 года обязательным стало оформление ЭВС на всю готовую животноводческую продукцию. Одновременно в России с 15 июля проходит эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции, он продлится до 29 февраля 2020 года. Предполагалось, что срок введения обязательной маркировки этой товарной группы будет определён по результатам эксперимента. При этом планировалось, что это будет как раз 1 июня 2020 года.

При этом Минпромторгу поручено при разработке правил маркировки отдельных видов молочной продукции предусмотреть, что ввод в оборот такой продукции без нанесения средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке, а также оборот и вывод из оборота отдельных немаркированных видов молочных продуктов допускается до 1 декабря 2020 года.

Это позволит обеспечить организациям отрасли плавный переход к новой вводимой системе маркировки и минимизировать риски негативных последствий такого перехода на рынке и в сфере обмена данными.