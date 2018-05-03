Мончегорцев приглашают разместить в народной летописи на сайте «Бессмертный полк» информацию о близких, прошедших войну

Проект «Бессмертный полк» ставит своей главной задачей сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. В библиотеках Мончегорской ЦБС можно заполнить анкету, а также принести материалы об участнике Великой Отечественной войны или труженике тыла (фотографии, выписки, удостоверения к медалям, письма). Все материалы будут бережно отсканированы и возвращены.

Материалы также можно прислать по электронной почте: oa@monlib.ru или tnanilova@yandex.ru

Информация о войне будет размещена на сайте «Бессмертный полк» ( www.moypolk.ru ).

- Рассказывая о своем ветеране, о дорогом человеке, не ограничивайтесь сухими строчками биографии. Запишите свои личные воспоминания, выразите свое отношение к солдату, к празднику Победы. Пишите о том, что помните. Кроме вас, больше некому передать потомкам эту память о конкретном человеке. Даже если вы не видели своего солдата, а вам про него рассказали родители, друзья или ваши родственники. Каждая строчка имеет ценность. Просто напишите, что для вас значат эти люди. И большая просьба - оставляйте координаты - телефон, e-mail, - просят сотрудники библиотеки.

Координатором сайта «Бессмертный полк» в Мончегорске является Татьяна Николаевна Аникова (тел.: +7 921 158 95 30, 7-27-40).