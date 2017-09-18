Мончегорец, находящийся в местах лишения свободы, занялся телефонным мошенничеством

В феврале текущего года в полицию обратилась 46-летняя мурманчанка с заявлением о том, что в отношении нее были совершены мошеннические действия. Женщина рассказала полицейским, что ей на стационарный телефон поступил звонок. Звонивший представился знакомым потерпевшей и, сообщив о проблемах материального характера, попросил заявительницу одолжить ему денежные средства в размере 20 тысяч рублей. Деньги потерпевшая передала курьеру, пришедшему за ними к месту её жительства.

Спустя некоторое время женщина связалась со своим знакомым, чтобы уточнить, получил тот деньги или нет. Знакомый сообщил ей, что никаких денег в долг он не просил. Северянка поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию.

По факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску установили, что мошенничество совершил ранее неоднократно судимый 39-летний житель Мончегорска. Полицейские выяснили, что подозреваемый в очередной раз находится в местах лишения свободы и отбывает уголовное наказание за кражу и разбой.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили ещё один эпизод телефонного мошенничества, совершенного жителем Мончегорска. В марте текущего года он позвонил жителю Мурманска 1978 года рождения. Представившись сыном, мошенник сообщил о том, что якобы задержан сотрудниками правоохранительных органов. Лжесын потребовал от «отца» 30 тысяч рублей, однако бдительный житель областного центра не поверил мошеннику и денежные средства не переводил, а о подозрительном звонке сообщил в полицию. По факту в отношении неустановленного лица также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время злоумышленник признался в обоих эпизодах мошенничества. Похищенные у женщины денежные средства он уже потратил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.