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Мурманская область. Арктика20.02.19 12:13

Мончегорск готовится к проведению форума «Город – это мы!»

Пятый форум социальных технологий «Город — это мы!» состоится 2 марта в Мончегорске, локальная площадка форума пройдёт 3 марта в п. Никель на базе центра «Вторая школа».

Урбанисты и архитекторы, практики и эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Мурманской области, а также из совсем небольших городов и сёл соберутся, чтобы обсудить обустройство общественных городских пространств.

На Форуме в Мончегорске дискуссия будет вестись по нескольким направлениям:  «Выходи! Будет интересно» - как при непосредственном участии самих горожан наполнить городские локации (улицы, парки) ярким содержанием и интересными событиями; «Заходи! Будет интересно» - как сделать так, чтобы уже существующие пространства (школы, библиотеки) стали дополнительным местом притяжения и активности для горожан, помимо традиционных дома и работы; «Все дороги ведут в Мончегорск?» - форсайт-сессия, на которой будем искать драйверы развития туризма в городе – события или места.

Форум «Город – это мы!»-  является площадкой для поиска совместных решений. В частности, помимо дискуссий, его участники в формате деловой игры «Пространство для будущего» будут искать идеи для развития общественных пространств и придумывать форматы досуга в родном городе.

Форум в Мончегорске завершится спектаклем «Путевые заметки Андрея Урганта о волонтерах «Норникеля».  Уникальность проекта в том, что актерами спектакля (который основан на реальных историях волонтеров компании), являются непосредственно сами волонтеры. Все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на поддержку общественного приюта г. Мончегорска «Дом с хвостом». 

Для визуального оформления форума будут использованы картины местных авторов. Художественные произведения, в которых запечатлены Мончегорск и Никель, наглядно отражают название форума «Город – это мы!».

Предварительная часть форума начнется 1 марта мастер-классами для горожан от экспертов форума – актера театра и кино А. Урганта, чемпиона мира по биатлону Н. Круглова, эксперта по мета-предметному преподаванию В. Николаева.

Программа в п.Никель будет посвящена развитию туризма в регионе через трансформацию общественных пространств. Пройдут две креативные сессии, на которых местные жители и эксперты придумают новое наполнение, форматы и события для центра «Вторая школа», а также будут генерировать идеи по созданию абсолютно новых площадок с учетом потребностей горожан и гостей региона. Завершится форум мастер-классом «Еда и общественные пространства» для владельцев и сотрудников предприятий общественного питания. 

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