Мончегорская спортсменка завоевала «золото» Первенства Северо-Запада по боксу среди девушек

Мончегорка Ксения Севостьянова стала победительницей Первенства Северо-Западного федерального округа России по боксу среди девушек 15-16 лет.

Зональные соревнования среди юниоров и девушек собрали в Новодвинске Архангельской области лучших спортсменов из 10 регионов страны. В течение 5 дней они проходили отбор в сборную, которая будет представлять Северо-Запад на всероссийском турнире.

По итогам соревнований мончегорка Ксения Севостьянова заняла первое в своей весовой категории и теперь представит Мурманскую область на всероссийском уровне. Напомним, что воспитанница тренера Ивана Дудинского в минувшем году уже становилась призером Первенства России по боксу среди девушек.