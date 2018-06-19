Мончегорская территориальная избирательная комиссия дала отмашку началу избирательной кампании

15 июня состоялось очередное заседание Мончегорской территориальной избирательной комиссии, на котором был утверждён календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов города Мончегорска шестого созыва в единый день голосования 9 сентября этого года.

Принято решение о возложении полномочий окружных избирательных комиссий по пяти двухмандатным избирательным округам на территориальную избирательную комиссию. Установлено количество подписей, необходимое для регистрации списка кандидатов, кандидата, выдвинутого по двухмандатному избирательному округу. Рассмотрен вопрос о режиме работы территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов.

Рассмотрены другие вопросы по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 9 сентября.