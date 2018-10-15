Мончегорские школьники побывали на экскурсии в пожарной части

Ученики средней общеобразовательной школы №8 города Мончегорск побывали на экскурсии в ПСЧ-10 Второго отряда ФПС по Мурманской области.

Сотрудники части радушно встретили ребят. Интересно рассказали о своей работе, требующей хорошо оборудованной техники, а самое главное – знающих и мужественных пожарных, способных справиться с любым пожаром, защитить жизнь и имущество людей. Огнеборцы показали маленьким северянам, как они живут, какая у них техника, машины.

Ребят интересовало буквально все: во что одеваются пожарные, сколько машин выезжает на пожар, чем тушат огонь.

Особое впечатление на школьников произвела пожарная техника, которую многие раньше видели только на картинках и по телевизору. Ребята почувствовали себя настоящими пожарными, получив возможность примерить каску или посидеть в пожарной машине.

Во время встречи выяснилось, что многие ребята точно знают, как не допустить возгорания и что делать в случае возникновения пожара. Некоторые даже задумались о том, чтобы стать огнеборцами.