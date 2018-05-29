Мончегорский мститель поджог автомобиль обидчика

В полицию Мончегорска в начале мая текущего года поступило сообщение о возгорании автомобиля «Mazda 3» по ул. 10-й Гвардейской дивизии. Сотрудники следственно-оперативной группы мончегорской полиции провели осмотр места происшествия, в ходе которого установили, что транспортное средство загорелось в результате умышленного поджога. Ущерб, причиненный хозяйке автомобиля, составил 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Мончегорску установили, что к поджогу причастен ранее судимый за кражу местный безработный житель 1984 года рождения. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана наружным нарядам полиции и Росгвардии.

Спустя непродолжительное время сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г. Мончегорску задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что у него произошёл конфликт со знакомой 1984 года рождения. Решив отомстить ей, он умышленно поджог принадлежащую ей иномарку.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту следователем ОМВД России по г. Мончегорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый помещен под административный арест за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.24 КоАП РФ.