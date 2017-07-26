Монета к монете – северянин погасил долг в размере 36 тысяч рублей монетам в 8 мешках

Северянин-должник, в отделе судебных приставов Кольского района которого находилось исполнительное производство о взыскании суммы за нанесённый моральный вред в размере 36 тысяч рублей, решил «добавил перца» в трудовые будни работников ФССП России. Он представил к оплате денежные средства в виде восьми мешков монет номиналом по 2 рубля, 1 рубль, 10 и 5 копеек, подсчёт которых занял несколько часов, в связи с отсутствием специальной техники у сотрудников ведомства.

Но в итоге, задолженность была оплачена, а после поступления денежных средств взыскателю, исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением требований исполнительного документа, сообщает УФССП России по Мурманской области.