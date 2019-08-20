Монетизируются успехи спортсменов Мурманской области

Региональный комитет по физической культуре и спорту внес изменения в Порядок назначения и выплаты единовременного денежного вознаграждения спортсменам и их тренерам.

Расширен перечень спортивных соревнований, по итогам участия в которых победители и призеры имеют право на получение единовременного денежного вознаграждения. Так, наряду с победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, чемпионатов России, а также их тренеров, претендовать на получение денежного вознаграждения теперь могут победители и призеры Всемирных специальных олимпийских игр, Всемирной универсиады, специальной олимпиады России. Эта норма распространяется также на победителей и призеров чемпионатов Европы, мира и России по спортивным дисциплинам, включенным в программы Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Обязательным условием для получения денежного вознаграждения является постоянное проживание заявителя на территории Мурманской области. Постановление также предусматривает введение формы заявления на получение единовременного денежного вознаграждения и возможность обращения с заявлением о его назначении и выплате представителей спортсменов и тренеров с доверенностью, соответствующей требованиям законодательства.

Расчётный объём бюджетных ассигнований на выплату единовременного денежного вознаграждения спортсменам и их тренерам в 2020 году составляет более 1,3 млн рублей.