Моногород Оленегорск — с военными особенностями

Жилье в муниципалитете дешёвое и пустующее

На заседании правительства Мурманской области 21 февраля глава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Олег Самарский отчитался об осуществляемых им мероприятиях по обеспечению социально-экономической стабильности в муниципалитете. Как следует из доклада и последующего его обсуждения, город не только всеми силами ищет пути ухода от монозависимости, но и взял на себя часть проблем двух военных городков, находящихся на подведомственной территории. Это посёлок Высокий и поселение с цифрами вместо названия.

Цифры радуют

По информации докладчика, на 1 января 2018 года в Оленегорске с подведомственной территорией проживали 29 тысяч 947 человек, в сравнении с 2017-м численность населения увеличилась на 0,3%. Коэффициент убыли составляет 0,7 на 1 тысячу проживающих, коэффициент миграционного прироста – 3,8 на 1 тысячу человек. Среднемесячная зарплата в прошлом году составила 45 тысяч рублей, что превышает уровень 2016-го на полтора процента. Рост оплаты труда обусловлен необходимостью исполнения майских указов президента, отметил Олег Самарский.

Ситуация на рынке труда в Оленегорске контролируется. Массовых увольнений на предприятиях в первом квартале текущего года не ожидается. Уровень безработицы на 1 января составляет 1,8%, это на 0,3% меньше, чем на аналогичную дату год назад. В поисках работы в службу занятости населения обратились в 2017 году 1 тысяча 152 человека, это составляет 103% к 2016-му. Доля обратившихся за содействием в трудоустройстве, из числа граждан трудоспособного возраста, — 6,3%. Признаны безработными на 6,5% меньше, чем в 2016 году, — 654 человека. Сотрудничество с работодателями Оленегорска, а также — активное проведение мероприятий по политике занятости в рамках госпрограммы Мурманской области «Управление и развитие регионального рынка труда», позволит трудоустроить 53,4% от числа обратившихся в службу занятости. Нашли работу в 2017 году – 615 человек, это на 23% больше, чем в 2016 году.

В минувшем году доходы местного бюджета составили 1 млрд 197 млн рублей — рост на 20% из-за увеличения поступления неналоговых доходов из-за изменения порядка расчёта суммы арендной платы от кадастровой стоимости арендных участков, а также — увеличения дотаций. Муниципалитету удалось решить вопрос четырёхлетней давности по увеличению кадастровой стоимости земли и приравниванию её к рыночной стоимости. Это даст возможность ежегодного прироста местного бюджета на сумму порядка 60 млн рублей в нынешних ценах.

Расходы муниципалитета вылились в сумму 1 млрд 222 млн рублей, что на 5,6% меньше, чем в 2016 году. В основном это следствие погашения суммы долга по коммерческим кредитам, производимым за счёт источников финансирования бюджета.

Дефицит бюджета составил 24 млн рублей, это 5,1% от налоговых и неналоговых поступлений. Местный бюджет исполнялся в программном формате, муниципальные программы исполнены на сумму 1 млрд 108 млн рублей, 90,6% от общих расходов. Кредиторской задолженности на 1 января 2018 года нет. С учётом проведённой реструктуризации долговых обязательств по суммам бюджетных кредитов, за что Олег Самарский благодарен региональному Минфину и лично губернатору, муниципалитету удалось поправить финансовое положение и вернуть сумму растущего госдолга в 2017 году в необходимые параметры.

Администрация Оленегорска в минувшем году не прекращала работу по сокращению процента неформальной занятости населения. На начало года в муниципалитете зарегистрированы 668 субъектов малого и среднего предпринимательства, 164 малых предприятия, 164 малых предприятия, 503 индивидуальных предпринимателя, у которых численность работников составляет 1,7 тысячи человек.

Исполнение майских указов президента по доведению средней зарплаты работников муниципальных учреждений до средней в регионе осуществлено в полном объёме.

В Оленегорском центре соцобслуживания населения состоят 229 северян. В рамках реализации муниципальной программы на социальную поддержку граждан в 2017 году из средств местного бюджета выделено 1 млн 778 тысяч рублей.

Муниципалитет «здоров» и ухожен

В центральной городской больнице отремонтированы зоны ожидания, регистратура. Под проект «Открытая регистратура» завезена медицинская мебель, выполнены работы по ремонту входной группы в здании поликлиники и произведена замена оконных блоков.

При поддержке средств областного бюджета в размере 10,2 млн рублей заменено 915,8 метра межквартальной тепловой сети, 165 метров участка магистральной сети. Это позволило значительно повысить надёжность теплоснабжения не только расположенных рядом социальных объектов, но и прилегающей жилой застройки. В 2017 году продолжены ранее начатые работы по прокладке ливневой канализации в районе земельных участков, предоставленных многодетным семьям на безвозмездной основе. Осуществлено строительство локального очистного сооружения, канализационного выпуска, 13 колодцев, проложено 342 метра заглублённого трубопровода на общую сумму 5,5 млн рублей. Эти работы удалось выполнить, благодаря привлечению субсидии из областного бюджета в сумме 4,7 млн рублей. За счёт субсидии из региональной казны в 5,7 млн рублей на ремонт автодорог и средств местного бюджета в 4 млн рублей отремонтированы более 9 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

На территории муниципалитета в прошлом году ликвидированы 5 крупных несанкционированных свалок, что заслужило одобрение населения и контролирующих органов.

«Город фестивалей» без очередей в детсад

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» успешно реализован комплекс работ на общую сумму 11 млн рублей: благоустроены — сквер «Ветеранов войны и труда», сквер Ленинградского проспекта «Памятник павшим воинам-интернационалистам». На 28 млн рублей, выделенных в рамках госпрограммы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта», произведён капитальный ремонт кровли Дома физкультуры, устроена вентиляция, введён в строй бассейн, отремонтированы душевые кабины. По сути, это ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс), объект очень значимый для оленегорцев, поскольку он здесь один.

Продолжает динамично развиваться сфера культуры: приобретён мобильный сценический комплекс, при поддержке предпринимателей закуплен веб-экран, с помощью Оленегорского ГОКа осуществлён ремонт выставочных залов, музей перенесён в более просторное помещение. В 2017 году был предоставлен грант в 177 тысяч рублей АНО «Точка позитива» на проведение городского молодёжного бала. Одним из вариантов развития моногорода стал проект «Город фестивалей».

Очередь в детсады отсутствует, все учащиеся общеобразовательных школ обеспечены учебными местами.

Инвестиции вселяют оптимизм

В 2017 году команда управленцев из моногорода Оленегорск прошла обучение в Московской школе управления «Сколково». Были выбраны четыре основных направления по развитию муниципалитета на ближайшие 10 лет: индустриальное, событийное, туристическое и по развитию городской среды. Составлен так называемый мастер-план, согласно которому уже сейчас открыто новое производство по выпуску сэндвич-панелей для строительства легко возводимых зданий, заработал цех по производству пенно-бетонной плитки. Администрация муниципалитета пытается привлечь новых инвесторов.

Перспективными инвестпроектами являются: капитальная реконструкция и строительство цеха по ремонту электрических машин, цеха по обустройству тепличного хозяйства. С окончанием первого этапа модернизации котельной можно будет экономить до 3 млн рублей в месяц в зимний период. С запуском второй паро-ветровой машины – до 7 млн в месяц.

Запускаем социальный маршрут

По завершении доклада глава Оленегорска отметил первоочередные задачи, это качественная подготовка к выборам 2018 года как на федеральном уровне, так и на муниципальном, продолжение реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда», подготовка к празднованиям юбилеев города Оленегорска и Мурманской области, реализация программ развития коммунальной инфраструктуры и транспортной системы.

Также в 2018 году муниципалитет принимает на себя обязательства в организации перевозок жителей по социальному маршруту: Оленегорск – вокзал — посёлок Высокий. Муниципальные автобусы планируется запустить уже с 1 мая. В марте ожидается получение лицензии на пассажироперевозки, автобусы для работы на этом маршруте уже прибыли и находятся в Мурманске.

Пустующие квартиры и ротация командного состава

Столь насыщенный положительной информацией доклад не мог не вызвать вопросы. Например, от вице-губернатора: «Одна из самых высоких долей расходов в муниципальном бюджете – затраты на пустующий жилфонд, это около 70 млн рублей. Есть ли какой-то план по снижению доли коммунального жилья и сокращения расходов на его обслуживание?».

Олег Самарский: «Это жилфонд, переданный муниципалитету от двух военных городков, — порядка 180 пустующих квартир из 800. Безусловно, является бременем Оленегорска. Проблема в том, что дома заселены неравномерно. Люди, которые сюда приехали, делали ремонты, другие квартиры ремонту не подвергались. Мы хотим полностью заселить необходимое количество домов, а другие законсервировать. Работа в этом направлении пока продвигается слабо из-за постоянной «военной миграции». Одни заканчивают службу, другие приезжают служить. Квартиры пересдаются. Мы пока только навели порядок учёта жилья, сдаваемого на условиях коммерческого найма. Наблюдается такая картина: муниципалитет сдаёт жильё военнослужащим, а они его пересдают. Пишут в соцсетях: «Сдаю. Ремонт». С 2016 года муниципалитет собирает плату за коммерческий найм, а многие платить не хотят. Оленегорский ГОК предоставил стратегию развития до 2026 года, поэтому хотим в более далёкой перспективе переселить частично жителей Высокого в Оленегорск».

Александр Первухин, председатель Мурманского облсовпрофа: «За счёт чего растёт численность населения в Оленегорске – из-за миграции внутри региона или страны?».

Олег Самарский: «В прошлом году естественная убыль населения, к сожалению, в муниципалитете увеличилась на 20 человек. Рост миграции, в основном, связан с активизацией присутствия в Оленегорске и регионе в целом федеральных торговых сетей. К нам приезжают, как правило, одинокие женщины, которые ищут работу. И местные – из Мурмашей, Мурманска, Никеля. Метр жилья сейчас в нашем муниципалитете стал более доступен, и люди продают дорогие квартиры в Мурманске, чтобы купить жилье у нас. Остаётся только найти работу и начать жизнь с чистого листа. Людям нравится, что город чистый и ухоженный. Буквально позавчера (19 февраля. – Авт.) я приглашал к нам из Фонда развития моногородов нашего нового куратора, представителей Минпрома и Минэка. А также постоянных инвесторов, готовых вкладываться, в частности, в туристическую инфраструктуру, таких пока только два. Есть ещё индивидуальные предприниматели, построившие базу «Олений берег», туда уже устремились китайские туристы. Приезжают и сами северяне на выходные».

Губернатор Марина Ковтун: «Вам необходимо разработать программу по снижению объёмов пустующего муниципального жилья. Но это можно сделать только с командирами. И я знаю, что Вы выполнили моё поручение, создали Межведомственную комиссию в рамках взаимодействия гарнизонов воинских частей, подчиняющихся северному Военно-морскому флоту РФ (первое заседание состоялось 15 февраля. – Авт.). Понятно, что военнослужащий, получивший назначение, может договориться с отбывающим отсюда товарищем и перейти в его, давно обжитую, квартиру. Зачем ему ремонтировать выделенное жильё? Надо на эту тему разговаривать с командованием».

Олег Самарский: «Есть ещё такая проблема, как ротация командного состава. Только начнёшь договариваться, а командир уже переведён в другой регион. Мы разработаем такую программу переселения».

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Подводя итог обсуждению, губернатор отметила улучшение качество управления муниципальным образованием, эффективную работу по снижению неформальной занятости, созданию комфортной городской среды, благоустройству, развитию физкультуры и спорта.

Екатерина СЕРЕГИНА.

«Региональная политическая газета».