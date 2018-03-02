Моногород Оленегорск — с военными особенностями
Жилье в муниципалитете дешёвое и пустующее
На заседании правительства Мурманской области 21 февраля глава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Олег Самарский отчитался об осуществляемых им мероприятиях по обеспечению социально-экономической стабильности в муниципалитете. Как следует из доклада и последующего его обсуждения, город не только всеми силами ищет пути ухода от монозависимости, но и взял на себя часть проблем двух военных городков, находящихся на подведомственной территории. Это посёлок Высокий и поселение с цифрами вместо названия.
Цифры радуют
По информации докладчика, на 1 января 2018 года в Оленегорске с подведомственной территорией проживали 29 тысяч 947 человек, в сравнении с 2017-м численность населения увеличилась на 0,3%. Коэффициент убыли составляет 0,7 на 1 тысячу проживающих, коэффициент миграционного прироста – 3,8 на 1 тысячу человек. Среднемесячная зарплата в прошлом году составила 45 тысяч рублей, что превышает уровень 2016-го на полтора процента. Рост оплаты труда обусловлен необходимостью исполнения майских указов президента, отметил Олег Самарский.
Ситуация на рынке труда в Оленегорске контролируется. Массовых увольнений на предприятиях в первом квартале текущего года не ожидается. Уровень безработицы на 1 января составляет 1,8%, это на 0,3% меньше, чем на аналогичную дату год назад. В поисках работы в службу занятости населения обратились в 2017 году 1 тысяча 152 человека, это составляет 103% к 2016-му. Доля обратившихся за содействием в трудоустройстве, из числа граждан трудоспособного возраста, — 6,3%. Признаны безработными на 6,5% меньше, чем в 2016 году, — 654 человека. Сотрудничество с работодателями Оленегорска, а также — активное проведение мероприятий по политике занятости в рамках госпрограммы Мурманской области «Управление и развитие регионального рынка труда», позволит трудоустроить 53,4% от числа обратившихся в службу занятости. Нашли работу в 2017 году – 615 человек, это на 23% больше, чем в 2016 году.
В минувшем году доходы местного бюджета составили 1 млрд 197 млн рублей — рост на 20% из-за увеличения поступления неналоговых доходов из-за изменения порядка расчёта суммы арендной платы от кадастровой стоимости арендных участков, а также — увеличения дотаций. Муниципалитету удалось решить вопрос четырёхлетней давности по увеличению кадастровой стоимости земли и приравниванию её к рыночной стоимости. Это даст возможность ежегодного прироста местного бюджета на сумму порядка 60 млн рублей в нынешних ценах.
Расходы муниципалитета вылились в сумму 1 млрд 222 млн рублей, что на 5,6% меньше, чем в 2016 году. В основном это следствие погашения суммы долга по коммерческим кредитам, производимым за счёт источников финансирования бюджета.
Дефицит бюджета составил 24 млн рублей, это 5,1% от налоговых и неналоговых поступлений. Местный бюджет исполнялся в программном формате, муниципальные программы исполнены на сумму 1 млрд 108 млн рублей, 90,6% от общих расходов. Кредиторской задолженности на 1 января 2018 года нет. С учётом проведённой реструктуризации долговых обязательств по суммам бюджетных кредитов, за что Олег Самарский благодарен региональному Минфину и лично губернатору, муниципалитету удалось поправить финансовое положение и вернуть сумму растущего госдолга в 2017 году в необходимые параметры.
Администрация Оленегорска в минувшем году не прекращала работу по сокращению процента неформальной занятости населения. На начало года в муниципалитете зарегистрированы 668 субъектов малого и среднего предпринимательства, 164 малых предприятия, 164 малых предприятия, 503 индивидуальных предпринимателя, у которых численность работников составляет 1,7 тысячи человек.
Исполнение майских указов президента по доведению средней зарплаты работников муниципальных учреждений до средней в регионе осуществлено в полном объёме.
В Оленегорском центре соцобслуживания населения состоят 229 северян. В рамках реализации муниципальной программы на социальную поддержку граждан в 2017 году из средств местного бюджета выделено 1 млн 778 тысяч рублей.
Муниципалитет «здоров» и ухожен
В центральной городской больнице отремонтированы зоны ожидания, регистратура. Под проект «Открытая регистратура» завезена медицинская мебель, выполнены работы по ремонту входной группы в здании поликлиники и произведена замена оконных блоков.
При поддержке средств областного бюджета в размере 10,2 млн рублей заменено
На территории муниципалитета в прошлом году ликвидированы 5 крупных несанкционированных свалок, что заслужило одобрение населения и контролирующих органов.
«Город фестивалей» без очередей в детсад
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» успешно реализован комплекс работ на общую сумму 11 млн рублей: благоустроены — сквер «Ветеранов войны и труда», сквер Ленинградского проспекта «Памятник павшим воинам-интернационалистам». На 28 млн рублей, выделенных в рамках госпрограммы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта», произведён капитальный ремонт кровли Дома физкультуры, устроена вентиляция, введён в строй бассейн, отремонтированы душевые кабины. По сути, это ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс), объект очень значимый для оленегорцев, поскольку он здесь один.
Продолжает динамично развиваться сфера культуры: приобретён мобильный сценический комплекс, при поддержке предпринимателей закуплен веб-экран, с помощью Оленегорского ГОКа осуществлён ремонт выставочных залов, музей перенесён в более просторное помещение. В 2017 году был предоставлен грант в 177 тысяч рублей АНО «Точка позитива» на проведение городского молодёжного бала. Одним из вариантов развития моногорода стал проект «Город фестивалей».
Очередь в детсады отсутствует, все учащиеся общеобразовательных школ обеспечены учебными местами.
Инвестиции вселяют оптимизм
В 2017 году команда управленцев из моногорода Оленегорск прошла обучение в Московской школе управления «Сколково». Были выбраны четыре основных направления по развитию муниципалитета на ближайшие 10 лет: индустриальное, событийное, туристическое и по развитию городской среды. Составлен так называемый мастер-план, согласно которому уже сейчас открыто новое производство по выпуску сэндвич-панелей для строительства легко возводимых зданий, заработал цех по производству пенно-бетонной плитки. Администрация муниципалитета пытается привлечь новых инвесторов.
Перспективными инвестпроектами являются: капитальная реконструкция и строительство цеха по ремонту электрических машин, цеха по обустройству тепличного хозяйства. С окончанием первого этапа модернизации котельной можно будет экономить до 3 млн рублей в месяц в зимний период. С запуском второй паро-ветровой машины – до 7 млн в месяц.
Запускаем социальный маршрут
По завершении доклада глава Оленегорска отметил первоочередные задачи, это качественная подготовка к выборам 2018 года как на федеральном уровне, так и на муниципальном, продолжение реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда», подготовка к празднованиям юбилеев города Оленегорска и Мурманской области, реализация программ развития коммунальной инфраструктуры и транспортной системы.
Также в 2018 году муниципалитет принимает на себя обязательства в организации перевозок жителей по социальному маршруту: Оленегорск – вокзал — посёлок Высокий. Муниципальные автобусы планируется запустить уже с 1 мая. В марте ожидается получение лицензии на пассажироперевозки, автобусы для работы на этом маршруте уже прибыли и находятся в Мурманске.
Пустующие квартиры и ротация командного состава
Столь насыщенный положительной информацией доклад не мог не вызвать вопросы. Например, от вице-губернатора: «Одна из самых высоких долей расходов в муниципальном бюджете – затраты на пустующий жилфонд, это около 70 млн рублей. Есть ли какой-то план по снижению доли коммунального жилья и сокращения расходов на его обслуживание?».
Олег Самарский: «Это жилфонд, переданный муниципалитету от двух военных городков, — порядка 180 пустующих квартир из 800. Безусловно, является бременем Оленегорска. Проблема в том, что дома заселены неравномерно. Люди, которые сюда приехали, делали ремонты, другие квартиры ремонту не подвергались. Мы хотим полностью заселить необходимое количество домов, а другие законсервировать. Работа в этом направлении пока продвигается слабо из-за постоянной «военной миграции». Одни заканчивают службу, другие приезжают служить. Квартиры пересдаются. Мы пока только навели порядок учёта жилья, сдаваемого на условиях коммерческого найма. Наблюдается такая картина: муниципалитет сдаёт жильё военнослужащим, а они его пересдают. Пишут в соцсетях: «Сдаю. Ремонт». С 2016 года муниципалитет собирает плату за коммерческий найм, а многие платить не хотят. Оленегорский ГОК предоставил стратегию развития до 2026 года, поэтому хотим в более далёкой перспективе переселить частично жителей Высокого в Оленегорск».
Александр Первухин, председатель Мурманского облсовпрофа: «За счёт чего растёт численность населения в Оленегорске – из-за миграции внутри региона или страны?».
Олег Самарский: «В прошлом году естественная убыль населения, к сожалению, в муниципалитете увеличилась на 20 человек. Рост миграции, в основном, связан с активизацией присутствия в Оленегорске и регионе в целом федеральных торговых сетей. К нам приезжают, как правило, одинокие женщины, которые ищут работу. И местные – из Мурмашей, Мурманска, Никеля. Метр жилья сейчас в нашем муниципалитете стал более доступен, и люди продают дорогие квартиры в Мурманске, чтобы купить жилье у нас. Остаётся только найти работу и начать жизнь с чистого листа. Людям нравится, что город чистый и ухоженный. Буквально позавчера (19 февраля. – Авт.) я приглашал к нам из Фонда развития моногородов нашего нового куратора, представителей Минпрома и Минэка. А также постоянных инвесторов, готовых вкладываться, в частности, в туристическую инфраструктуру, таких пока только два. Есть ещё индивидуальные предприниматели, построившие базу «Олений берег», туда уже устремились китайские туристы. Приезжают и сами северяне на выходные».
Губернатор Марина Ковтун: «Вам необходимо разработать программу по снижению объёмов пустующего муниципального жилья. Но это можно сделать только с командирами. И я знаю, что Вы выполнили моё поручение, создали Межведомственную комиссию в рамках взаимодействия гарнизонов воинских частей, подчиняющихся северному Военно-морскому флоту РФ (первое заседание состоялось 15 февраля. – Авт.). Понятно, что военнослужащий, получивший назначение, может договориться с отбывающим отсюда товарищем и перейти в его, давно обжитую, квартиру. Зачем ему ремонтировать выделенное жильё? Надо на эту тему разговаривать с командованием».
Олег Самарский: «Есть ещё такая проблема, как ротация командного состава. Только начнёшь договариваться, а командир уже переведён в другой регион. Мы разработаем такую программу переселения».
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Подводя итог обсуждению, губернатор отметила улучшение качество управления муниципальным образованием, эффективную работу по снижению неформальной занятости, созданию комфортной городской среды, благоустройству, развитию физкультуры и спорта.
Екатерина СЕРЕГИНА.
«Региональная политическая газета».