Монопрофильные муниципальные образования Мурманской области получат господдержку на реализацию программ развития малого и среднего предпринимательства

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области продолжает прием заявок на конкурс по отбору монопрофильных муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

Монопрофильные муниципальные образования Мурманской области, признанные победителями, будут осуществлять финансовую поддержку в виде субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем, на конкурсной основе в сентябре-октябре текущего года.

Претендовать на получение поддержки могут предприниматели, которые: обеспечивают занятость социально незащищенных категорий граждан, а также осуществляют деятельность, направленную на производство и реализацию товаров, которые ориентированы на лиц данной категории; предоставляют услуги в сфере здравоохранения, социального туризма, физической культуры и массового спорта; осуществляют деятельность в области образования; культурно-просветительскую деятельность; оказывают содействие охране окружающей среды и экологической безопасности.

Министерство развития промышленности и предпринимательства региона призывает предпринимателей активно взаимодействовать с администрациями муниципальных образований по вопросам сроков и критериев конкурсного отбора.

Получить консультацию можно в соответствующих экономических подразделениях монопрофильных муниципальных образований Мурманской области и в региональном министерстве развития промышленности и предпринимательства по телефону 8 (8152) 486-907.