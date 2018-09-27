Морковь и репчатый лук продолжают радовать северян снижением цен

Как сообщает Мурманскстаст, в Мурманской области с 18 по 24 сентября текущего года снижение цен отмечено на морковь (на 10,9%), репчатый лук (на 3,9), яблоки (на 3,5), картофель (на 2,9), свежую белокочанную капусту (на 0,5%).

Увеличение цен зафиксировано на куриные яйца (на 6,7%), пшено (на 2,8), сахарный песок (на 1,7), шлифованный рис (0,9), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,8), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,7) пшеничную муку (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.