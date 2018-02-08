Морковь, картофель и белокочанная капуста – активно растут в цене

Как сообщает Мурманскстат, с 30 января по 5 февраля текущего года наибольшее увеличение цен в Мурманской области отмечено на морковь (на 4,5%), картофель, белокочанную капусту (на 2,1), репчатый лук (на 2,0), яблоки (на 1,5), поваренную соль (на 1,2), мороженую неразделанную рыбу (на 1,0%).

Подсолнечное масло и говядина, кроме бескостного мяса подешевели (соответственно на 0,7% и на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.