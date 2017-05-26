Морковь, картофель и белокочанная капуста продолжают «радовать» северян ростом цен

Как сообщает Мурманскстат, с 16 по 22 мая текущего года наибольший прирост цен в Мурманской области отмечен на морковь (на 5,3%), картофель (на 3,7), белокочанную капусту (на 1,0%). Снижение цен зафиксировано на репчатый лук (на 1,8%), куриные яйца (на 1,1%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.