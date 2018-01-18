Морковь, картофель и репчатый лук продолжают «радовать» северян ростом цен

Как сообщает Мурманскстат, с 10 по 15 января текущего года отмечено увеличение цен на морковь (на 2,7%), картофель, репчатый лук (на 2,6), подсолнечное масло, яблоки (на 1,2), сливочное масло (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.