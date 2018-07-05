Морковь подросла в цене на 14,2%

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 26 июня по 2 июля текущего года возросли цены на морковь (на 14,2%), картофель (на 8,5), сахарный песок (на 1,3), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,7%).

Снизились цены на репчатый лук (на 2,9), белокочанную капусту (на 1,7), куриные яйца (на 1,1), поваренную соль (0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.