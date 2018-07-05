Мурманская область. Арктика05.07.18 16:33
Морковь подросла в цене на 14,2%
Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 26 июня по 2 июля текущего года возросли цены на морковь (на 14,2%), картофель (на 8,5), сахарный песок (на 1,3), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,7%).
Снизились цены на репчатый лук (на 2,9), белокочанную капусту (на 1,7), куриные яйца (на 1,1), поваренную соль (0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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Последние комментарии
Алевтина
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Что ж автор статьи не встретился с местными жителями? Юрий Банько, мы местные жители надеемся на встречу с Вами, и более или менее адекватное оценку этому строительству.
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Николай
04.07.18 07:13
По прогнозу видно, что страна не собирается слазить с нефте-газовой иглы! Делаем рывок - гоним всё больше и больше сырья на Запад!!!
Миха
02.07.18 02:05
Инициаторы и авторы статьи написали бы про свои доходы, имущество, стоимости услуг и родственных связях, вот бы мы и сравнили все хитросплетения в отношениях. Используют наш любимый Мурманский канал
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